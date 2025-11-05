Der Joker von Balatro verblüfft im kommenden Kalender 2026

HQ

Ben Starr hat nie eine Synchronisation für Balatro gemacht. Das unglaublich beliebte Kartenspiel hat eigentlich keine Sprachausgabe. Als jedoch jemand gebraucht wurde, der sich als Clown oder Spaßvogel verkleidet und ein paar Auszeichnungen für Balatro mit nach Hause nimmt, meldete sich Starr freiwillig als Tribut.

Seitdem tritt er als Live-Balatro Action-Joker auf und hat nun seinen eigenen Kalender, der seinem unglaublichen Cosplay gewidmet ist. Wie du auf der Fangamer-Website nachsehen kannst, enthält der Kalender 2026 Balatro 13 Bilder von Starr, die als verschiedene Joker aus dem Spiel verkleidet sind.

Es gibt einen Stand-up-Komiker Joker für Mai, einen Vampir für Oktober und einen Weihnachtsmann Joker, der einen Weihnachtsbaum für Dezember umarmt. Der Kalender kostet 20 Euro und kommt mit einem komprimierten Kalender 2027 auf der letzten Doppelseite. Alle Gewinne aus den Kalendern gehen an Extra Life und Special Effect, wenn Sie also einen abholen, sollten Sie wissen, dass Ihr Geld nicht nur in die bereits großen Taschen von LocalThunk fließt.

