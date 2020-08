Der Joker vergiftet Ende des Jahres Fortnite

Der Joker wird noch in diesem Jahr einen Weg in Epics Battle-Royale-Plattform Fortnite finden. Der Entwickler bestätigt, dass Batmans Erzfeind im Rahmen einer "Last Laugh"-Edition ab dem 17. November 2020 neu verkauft wird. Wer das Paket zum Preis von 30 Euro kauft, erhält einen Skin, mehrere Designs für eure Spitzhacke, Emotes und solche Späße. Items die an Poison Ivy und Midas Rex erinnern, sowie 1.000 V-Bucks runden diese Version ab. Weitere Details darüber, wie diejenigen auf PC und Handy auf die Inhalte zugreifen können, werden in Kürze bekanntgegeben, während alle anderen die Fassung digital und im Einzelhandel abrufen können. Sollten die entsprechenden Next-Gen-Konsolen bis dahin erschienen sein, steht das Bundle auch auf PS5 und Xbox Series X bereit.