Der Jar-Man von Alexander dem Elden Ring wird zu dem, was wir alle wollten: ein Becher

Es ist möglich, dass Marketing und Merchandising in Videospielen immer versuchen, einen Schritt weiter zu gehen, um ihr Produkt hervorzuheben. Decostructeams Kampagne für The Cosmic Wheel Sisterhood, in der sie das Spiel mit einem riesigen, eher... kosmischer Dildo, klingt immer noch in unseren Köpfen.

Natürlich ist dies ein Einzelfall, und es ist üblich, dass Videospiele von anderen klassischeren Gegenständen wie Figuren, Kunstbüchern oder Postkarten begleitet werden. Doch mit Elden Ring: Shadow of the Erdtree wollen sich viele Unternehmen mit einem Erinnerungsobjekt von der großen offenen Welt verabschieden, und der Fokus ihrer Aufmerksamkeit ist immer derselbe, der Jar-Man Alexander. Wir haben ihn bereits in seiner Plüschform gesehen, und jetzt sehen wir, wie er in eine Tasse für Kaffee oder Tee verwandelt wird (und das rote Siegel fungiert als Deckel, das ist großartig) und auch als Sparschwein, um Geld zu sparen. Beide Produkte sind Teil einer exklusiven Movic-Linie für die japanische Einzelhandelskette Animate, obwohl sie Online-Bestellungen akzeptieren.

Die Bestellungen wurden gestern hier eröffnet und dauern nur bis zum 17. Juli, also denken Sie nicht zu viel darüber nach, wenn Sie Ihren Elden Ring Freund zum Frühstück einladen möchten.

