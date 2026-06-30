Der japanische Yen erreicht ein 40-Jahres-Tief und erreicht Niveaus, die seit 1986 nicht mehr gesehen wurden

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Zum ersten Mal seit 40 Jahren hat der japanische Yen einen Tiefpunkt erreicht wie nie zuvor. Die Währung wird derzeit mit einem Umrechnungskurs von 162,41 Yen pro Dollar bewertet, was niedriger ist als der Einbruch von 1986, als der Yen 162,23 pro Dollar erreichte. Dieser starke Rückgang hat Sorgen ausgelöst, dass Tokio bald eingreifen muss, um die Währung wieder auf Kurs zu bringen.

Was den anhaltenden Rückgang des Yen antreibt, gibt es zahlreiche Gründe, darunter Zinserhöhungen durch die Bank of Japan, aber auch der anhaltende Konflikt im Nahen Osten, der die inflationären Sorgen weiter verstärkt und die globalen Zinsaussichten torpediert hat.

Laut Reuters wird es sich auch bald nicht bessern, da Währungsexperten offenbar glauben, dass der Yen bis Anfang 2027 weiter auf etwa 164 Dollar fallen wird, weshalb erwartet wird, dass Tokio und das Finanzministerium bald wieder eingreifen werden, um den Yen zu unterstützen.