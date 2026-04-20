Der japanische Premierminister fordert die Menschen auf, nach dem Erdbeben vor der Küste des Landes höheres Gelände zu suchen

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Ein Erdbeben vor der nordöstlichen Küste Japans veranlasst den Premierminister des Landes, Sanae Takaichi, die Menschen aufzufordern, höheres Gelände zu suchen, da es ernsthafte Befürchtungen vor einem potenziell tödlichen Tsunami auslöst.

Heute Morgen wurde in den Gewässern rund um die Präfektur Iwate in Japan ein Erdbeben der Stärke 7,4 erfasst. Sofort wurde eine Tsunamiwarnung eingeführt, die einen Großteil der Bevölkerung an der Nordostküste des Landes alarmierte. Das Beben ereignete sich laut BBC in einer Tiefe von 10 km in Gewässern rund 100 km vor der Küste von Sankiru. Es wird außerdem berichtet, dass die Behörden das Kernkraftwerk Onagawa nun auf Auffälligkeiten nach dem Beben untersuchen.

Neben der Hauptwarnung für die Präfektur Iwate wurden auch Warnungen für den zentralen Teil der Pazifikküste für Hokkaido und die Pazifikküste von Aomori ausgegeben. Warnungen wurden für andere Teile der genannten Präfekturen sowie für die Präfekturen Miyagi und Fukushima verschickt.

Bereits jetzt tauchen Berichte über eine Tsunami-Sichtung nahe der Küste von Aomori online auf. Er wurde laut dem japanischen öffentlich-rechtlichen Sender NHK etwa 50 km von der Küste von Aomori gesichtet. Weitere Updates werden zu gegebener Zeit erwartet.