Der Januar war der größte Monat, der jemals für die gesamte Spielzeit auf der Xbox aufgezeichnet wurde

HQ

Das Jahr 2024 hatte einen etwas wackeligen Start für Xbox, da es fast täglich Gerüchte gab, dass Microsoft sich als Drittanbieter engagieren und alle seine größten Spiele für seine Konkurrenten auf den Markt bringen würde, was sich letztendlich als größtenteils falsch herausstellte.

Aber der Januar bot Xbox-Spielern auch die Veröffentlichung von Prince of Persia: The Lost Crown, Tekken 8, Like a Dragon: Infinite Wealth und Persona 3 Reload. Und ein bestimmtes Spiel namens Palworld. Während all diese Spiele gut liefen, wurde Palworld zu einem regelrechten Phänomen, das alle Arten von Rekorden in Lichtgeschwindigkeit brach. Und all dies zusammen führte zu einem ziemlich beeindruckenden Rekord für Xbox.

In einem Xbox Wire-Artikel über die Game Developers Conference, mit besonderem Fokus auf Indie-Studios, verrät Microsoft, dass "das Jahr 2024 mit den Spielern in diesem Jahr einen schnellen Start hingelegt hat - Xbox hatte im vergangenen Januar seinen bisher größten Monat auf der Konsole, gemessen an der Spielzeit". In dem Artikel heißt es, dass Palworld eine große Rolle dabei gespielt hat, da letzten Monat bekannt wurde, dass es "mehr als 10.000.000 Spieler auf der Xbox" hat, was sicherlich durch die Tatsache unterstützt wird, dass es im Game Pass enthalten ist.

Wir gehen davon aus, dass es noch eine Weile dauern wird, bis dieser Rekord gebrochen wird, da der Palworld-Hype absolut massiv war, aber Microsoft sagt, dass es "mehr als 3500 Titel von unabhängigen Entwicklern aus mehr als 100 Ländern in aktiver Entwicklung für Xbox und Windows über das ID@Xbox-Programm gibt". Wer weiß, vielleicht könnte einer davon das nächste große Ding sein, das in Zukunft noch einmal den Rekord bricht?