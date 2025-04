Der jährliche Xbox-Frühjahrsverkauf ist jetzt in vollem Gange

HQ

Es ist an der Zeit, sich mit ein paar Videospielen einzudecken, denn Microsoft hat den jährlichen Xbox Spring Sale gestartet. Es gibt über 1.000 Artikel, und die meisten davon sind stark reduzierte Spiele (sowohl alte als auch neue, Indies und AAA), also ist es eine großartige Gelegenheit, ein paar Schnäppchen für einen schlechten Tag zu finden - oder vielleicht zusammen mit der kommenden tragbaren Xbox von Microsoft und Asus später in diesem Jahr zu genießen.

Wir haben für dich zehn tolle Vorschläge in verschiedenen Genres ausgewählt, die wir für richtig gute Angebote halten:

• Death Stranding: Director's Cut - 50% (£17,49 / €19,99)

• Kena: Bridge of Spirits - 50% (£17,49 / €19,99)

• Like a Dragon: Infinite Wealth - 50% (£29,99 / €34,99)

• Mark of the Ninja: Remastered - 75% (£3,99 / €4,99)

• Mortal Kombat 1 Khaos regiert Sammlung - 67% (£24,74 / €29,69)

• Red Dead Redemption 2 - 75% (£13,74 / €14,99)

• River City Girls 2 - 50% (£16,74 / €19,99)

• Robocop: Rogue City - 80% (£9,99 / €11,99)

• Sonic X Shadow Generations Digital Deluxe Edition - 30% (£38,49 / €41,99)

• WrestleQuest - 60% (£9,99 / €11,99)

Da wir die netten Leute sind, die wir sind (eigentlich auch bescheiden), haben wir auch fünf Titel für die Retro-Fans ausgewählt, die im Moment praktisch kostenlos sind und alle sowohl auf Xbox One als auch auf Xbox Series S/X spielbar sind:

• Alex Kidd in Miracle World DX - 85% Rabatt (£2,24 / €2,99)

• Mega Man Legacy Collection 1 & 2 Kombipack - 60% Rabatt (£7,99 / €9,99)

• Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 - 30% Rabatt (£34,99 / €41,99)

• Radiant Silvergun - 50% Rabatt (£4,99 / €7,19)

• Teenage Mutant Ninja Turtles Collection - 60% Rabatt (£13,99 / €15,99)

Klicken Sie hier, um durch die Auswahl der angebotenen Spiele zu stöbern, und teilen Sie Ihre großartigen Funde mit anderen Gamereactor-Lesern in unserem Kommentarbereich unten, und denken Sie daran, dass der Frühjahrsverkauf von Nintendo und Steam noch nicht beendet ist, also gibt es günstige Spiele für alle.