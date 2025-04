Der Jaguar-Klassiker Alien vs. Predator bekommt eine spirituelle Fortsetzung

Kurz bevor Mitte der 90er Jahre PlayStation und Saturn erschienen, versuchte Atari mit der Jaguar-Konsole ein großes Comeback. Es war ein Kraftpaket, das Atari selbst durch kreative Mathematik als 64-Bit-Konsole bezeichnete, was jedoch falsches Marketing war.

Es gab jedoch eine Reihe guter Spiele und eines der besten war Alien vs. Predator von 1994. Jetzt scheint eine spirituelle Fortsetzung in der Pipeline zu sein, die von einer der Schöpferinnen des Originals, Jane Whittaker, und dem Studio Athena Worlds geleitet wird. Das Spiel wird Xenomorph heißen und in der Pressemitteilung sagt Whittaker:

"Es ist eine sehr persönliche Reise für mich. So viele Leute sprechen bis heute über unsere Arbeit an AvP, mit einer riesigen Fangemeinde. Ich werde seit über 30 Jahren gebeten, mein nächstes Survival- und Stealth-Strategiespiel zu entwickeln. Ich bin überglücklich, sagen zu können, dass mein Tag dank der großzügigen Unterstützung gekommen ist."

Aktuelle Formate sind PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X, aber das Projekt scheint noch in den Kinderschuhen zu stecken. Via X erklärt Whittaker auch, dass es sich nicht um einen offiziellen Alien-Titel handelt:

"Ich möchte klarstellen, dass das neue Spiel eine völlig neue IP verwendet. Wir machen ein völlig neues Monsterjagdspiel und das ist keine Alien-Lizenz oder ein Versuch, es zu kopieren! Es gibt uns VIEL mehr kreative Freiheit, um uns mit unseren eigenen Kreationen auszutoben!"

Bisher sind Details sehr spärlich, aber es ist bestätigt, dass "Xenomorph darauf abzielt, ein bahnbrechendes Open-World-Spiel zu sein, das Erkundung, Überleben, Spannung und Kampf mit hohem Einsatz bietet".

Wenn du zu denen gehörst, die 30 Jahre auf mehr Alien vs. Predator gewartet haben, ist es vielleicht an der Zeit, einen Prosecco zu öffnen, um anzustoßen - obwohl wir dir keine zu großen Hoffnungen machen würden. Das klingt nach einem Projekt, das vielleicht gar nicht realisiert wird, obwohl wir es hoffen.