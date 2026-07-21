Der italienische Fußballverband reiste nach Barcelona, um Pep Guardiola zu überzeugen, ihr Cheftrainer zu werden

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Pep Guardiola wird seit seinem Weggang von Manchester City am Ende der letzten Saison als neuer Cheftrainer der italienischen Nationalmannschaft gemunkelt, und nun nehmen diese Gerüchte Gestalt an, denn laut Sky Italia, der italienische Fußballverband (FIGC), hat Gespräche mit dem 55-jährigen Spanier geführt, um ihn davon zu überzeugen, ihr neuer Trainer zu werden.

Derzeit hat Italien keinen Cheftrainer, nachdem Gennaro Gattuso den Posten verlassen hat, nachdem sie sich zum dritten Mal in Folge nicht für eine Weltmeisterschaft qualifiziert haben. Und Guardiola ist derzeit einer der begehrtesten Trainer ohne Job (Jürgen Klopp soll als neuer Cheftrainer Deutschlands bestätigt sein).

Am Montag teilte Sky mit, dass Paolo Maldini, der neue technische Direktor des FIGC, und Leonardo, sein Berater, nach Barcelona gereist sind. Es gibt keine Informationen, ob Guardiola den Job überhaupt will, aber wir wissen jetzt, dass Italien echte Versuche unternimmt, ihn zu verpflichten, da Guardiola fließend Italienisch spricht und zwischen 2001 und 2003 drei Jahre in der Serie A spielte: zwei Jahre bei Brescia und eines bei Roma.