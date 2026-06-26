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Das Gruppenspiel der Weltmeisterschaft zwischen Ägypten und Iran am Samstag, den 27. Juni, um 5:00 Uhr MESZ um 4:00 Uhr BST wird ebenfalls als "Pride Match" bezeichnet, da es am Freitag vor dem Pride-Wochenende stattfindet und das Organisationskomitee der Seattle-Weltmeisterschaft dies als "Pride Match" festgelegt hat. und wird mit LGBTQ+-Flaggen und Symbolen gefüllt... bevor er wusste, dass es zwischen zwei muslimischen Ländern stattfinden würde.

Vor einigen Monaten, als die Auslosung stattfand und der Zufall entschied, dass es am Samstag, den 27. Juni um 5 Uhr morgens MESZ in Seattle Ägypten gegen Iran sein würde, protestierten beide Länder und sagten, diese Feierlichkeiten würden "mit den kulturellen und religiösen Werten der am Spiel teilnehmenden Nationen kollidieren" und baten die FIFA, zu garantieren, dass das Spiel "frei von Auftritten stattfinden werde, die den Überzeugungen der teilnehmenden Nationen widersprechen".

Die FIFA reagierte nicht, und das "Pride Match" wird wie geplant verlaufen, so unangenehm es auch mit Ländern sein wird, die die LGBTQ+-Community verbieten oder bestrafen. In Ägypten sind gleichgeschlechtliche Beziehungen nicht verboten, aber das Land hat laut The Pink News einige "Moralklauseln", die sie kriminalisieren: Gesetze, die selektiv queere Menschen ins Visier nehmen, die gegen Diskriminierung nicht geschützt sind. Die gleichgeschlechtliche Ehe ist ebenfalls nicht erlaubt, und trans Personen können ihren Geschlechtsmarker nicht festlegen.

Irans Cheftrainer Amir Ghalenoei sagte, dass sie die Flaggen ignorieren und "Dinge ignorieren werden, die es nicht gibt". "

Wir sind hier, um Fußball zu spielen, nicht aus anderen Dingen. Was Dinge betrifft, die in unserer Religion verboten sind und nicht existieren, wollen wir nicht darüber sprechen. Wir sprechen nur über das Spiel, Fußball und die Schönheit des Spiels.

Arlette Lopez / Shutterstock

"Im Iran werden gleichgeschlechtliche Beziehungen bestraft, manchmal mit lebenslanger Haft, Peitschenhiebe oder Tod.