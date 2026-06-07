Der iranische Fußballverband protestiert, einigen Mitgliedern wurde von den USA das Visa verweigert

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Der Iran wird an der Weltmeisterschaft teilnehmen, nachdem alle Spieler Visa erhalten haben, um in die Vereinigten Staaten einzureisen und die WM-Spiele zu bestreiten. Die Spieler und ein Teil des Personals landen am Sonntag in Mexiko, wo sie für das Turnier stationiert sein werden: Die Visa besagen, dass Spieler und Mitarbeiter am selben Tag wie ihre Spiele das Land ein- und verlassen müssen.

Es gab weitere Kontroversen, weil die USA mehreren Mitgliedern des iranischen Fußballverbands keine Visa erteilten, darunter IFF-Präsident Mehdi Taj, Direktor Mehdi Kharati, Generalsekretär des Verbands Hedayat Mombini und Mediendirektor Mohsen Motamedkia.

Die iranische Botschaft kritisierte die Entscheidung und sagte, wichtige Mitglieder jeder Nationalmannschaft seien außen vor gelassen. "Sie haben nun die vorsätzliche und diskriminierende Behandlung der iranischen Fußballnationalmannschaft auf höchstes Niveau hochgefahren", schrieb die iranische Botschaft in der Türkei in einem Beitrag in den sozialen Medien.

Iran spielt in Gruppe G der Weltmeisterschaft gegen Neuseeland (16. Juni), Belgien (21. Juni) und Ägypten (27. Juni).