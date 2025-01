Der IndieDevDay 2025 bestätigt den Termin für seine achte Ausgabe und die Präsenz von mehr als 180 Spielen aus der ganzen Welt

HQ

Auch wenn es noch viele Monate sind, ist es positiv zu sehen, wie die Termine für große Veranstaltungen für Videospiele geschlossen werden, wie es bei der 8. Ausgabe des IndieDevDay der Fall ist, der am 10., 11. und 12. Oktober 2025 erneut in den Räumen La Farga im L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona ) stattfinden wird. Die Messe ist das wichtigste Event für Indie-Studios und Publisher in Südeuropa und ein obligatorischer Stopp auf dem Event-Circuit, genau zwischen der Gamescom und der Tokyo Game Show.

Viele Entwickler nutzen die Veranstaltung, die von Jahr zu Jahr an Dynamik und Aufmerksamkeit von Branchenakteuren gewinnt und im Jahr 2025 mehr als 180 Titel sowie Vorträge, Keynotes, Co-Working-Spaces und einen Künstlerraum präsentieren wird.

Im Moment sind keine weiteren Details verfügbar, aber erwarten Sie weitere Überraschungen, wenn die Veranstaltung näher rückt, sowie Bestätigungen von wichtigen Teilnehmern.

Planen Sie, am IndieDevDay 2025 teilzunehmen?