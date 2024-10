Der IndieDevDay 2024 etabliert sich als bedeutendste Videospielmesse in Südeuropa

HQ

Der IndieDevDay 2024 schloss seine zweite Ausgabe in Barcelona mit 15.000 Besuchern ab und verzeichnete ein erhebliches Wachstum in Bereichen wie internationalen Besuchern, Fachbesuchern und Studenten, wodurch er sich als die wichtigste Videospielmesse in Südeuropa etablierte.

Auf dem Messegelände in La Farga de l'Hospitalet konnten die Besucher mehr als 200 Spiele von 170 Entwicklerstudios und 40 Publishern entdecken, an mehr als 50 Vorträgen und Panels teilnehmen, darunter die Präsentation von Hotel Barcelona, dem neuesten Spiel des japanischen Kultentwicklers SWERY, der an der Veranstaltung teilnahm und sich einer Fragerunde mit den Fans unterhielt.

Weitere Aktivitäten, die auf großes Interesse stießen, waren die Möglichkeit, Kenney, Kay Lousberg und Anhyra Cosplay, die Künstlerin Laurielle (die das offizielle Poster der Show gemacht hat) sowie Borislav Slavov, BAFTA-Gewinner und Komponist von Baldur's Gate 3 und Divinity: Original Sin 2 (von Larian Studios), zu treffen, mit einem Q&A, das von unserem eigenen David Caballero moderiert wurde.

Die Larian Studios haben gemeinsam mit der Abteilung für digitale Kultur der Generalitat de Catalunya die Jobmesse TalentDevDay gefeiert, auf der mehr als 700 Interviews zwischen Studenten und Fachleuten stattfanden.

Die IndieDevDay Awards wurden wie folgt vergeben:



Ereban: Shadow Legacy von Baby Robot Games als bestes Spiel



Jordi & Oslo: The Lost Tail von Falces gewann den Preis für die beste Kunst



Toy Tactics von Kraken Empire als innovativster



Wax Heads von Patattie Games, Bester Sound und Musik



The Season of the Warlock von enComplot, ausgezeichnet mit dem Preis für die beste Erzählung



Haneda Girl von Studio Koba als bestes Gamefeel mit nach Hause genommen



Gamereactor war als offizieller Medienpartner vor Ort und brachte 25+ Interviews mit, die eine Auswahl der besten Indie- und AA-Spiele zeigten. Unsere täglich aktualisierte Berichterstattung zum IndieDevDay 2024 finden Sie hier.