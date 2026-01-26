Der Indie-Hit des Sommers Mage Arena bekommt bereits ein Remake

Wow, Remakes geraten jetzt wirklich außer Kontrolle. Mage Arena erst im Juli veröffentlicht, aber im März bekommt es ein Remake? Zumindest denkt man das wahrscheinlich, wenn man den neuen Update-Beitrag über Steam liest.

In dem Beitrag erklärt der Entwickler, dass das erste große Update von Mage Arena eine komplette Überarbeitung des Spiels ist, daher der Name. Das sollte Mage Arena zu einer fast unkenntlichen Erfahrung machen, so sehr, dass man, wenn man möchte, über einen Beta-Branch zur alten Version zurückgehen kann.

Neue Startzauber lassen dich 4 Zauber auswählen, die du in dein Buch packst. Alle Kartenkacheln werden überarbeitet, wobei die Karte insgesamt schrumpft, um in kürzerer Zeit mehr Action zu ermöglichen. Der Hauptspielmodus wird komplett neu gestaltet, wobei das Capture-the-Flag-Element entfernt wurde. Bessere Spracherkennung, Performance-Verbesserungen, UI-Überarbeitungen und mehr werden in ein paar Monaten erscheinen. Der Veröffentlichungstermin im März ist noch nicht bestätigt, da noch ein oder zwei Verzögerungen möglich sind, aber es scheint, als würde bald ein etwas gimmickhaftes Spiel, das viel Potenzial zeigte, neues Leben einhauchen.