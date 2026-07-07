Der Indie-Entwickler fordert Steam auf, die Rückerstattungspolitik zu ändern, nachdem jeder sein Spiel in weniger als 2 Stunden durchgespielt hat

Die Rückerstattungspolitik von Steam wurde von einem Indie-Entwickler infrage gestellt, der festgestellt hat, dass mehrere Spieler ihr Spiel nach Abschluss in weniger als zwei Stunden zurückerstatten. Paddle Paddle Paddle ist ein Koop-Challenge-Spiel, bei dem du und ein anderer Spieler jeweils ein Ruder auf einem Kanu steuern und eine Reihe gefährlicher Hindernisparcours überwinden müssen, um zu verhindern, dass Lava auf beiden Seiten von euch hereinströmt. Das Spiel soll eigentlich schwierig sein, ist aber für manche, die es in der Zwei-Stunden-Zeit vor Steam-Rückerstattungen nicht mehr geschafft haben, auch ziemlich kurz.

Derzeit erlaubt Steam die Rückerstattung eines Spiels, wenn du es weniger als zwei Wochen hast und wenn du weniger als zwei Stunden gespielt hast. Entwickler Zoroarts möchte, dass sich das ändert. "Wäre cool, wenn du endlich etwas gegen deine Rückerstattungspolitik unternehmen könntest... Ich habe Dutzende solcher Bewertungen bekommen und eine Rückerstattungsquote von 21 %, obwohl die Bewertungen zu 90 % sehr positiv sind", schreibt er auf Twitter/X.

Paddle Paddle Paddle ist kein teures Spiel und kostet derzeit £2,99 wegen eines 40%-Rabatts auf Steam. Außerdem gibt es einen günstigen DLC, der dem Spiel etwas mehr Inhalt hinzufügt. Man könnte argumentieren, dass sich die Rückerstattungspolitik von Steam bei Spielen ändert, die nicht für längere Zeit gespielt werden sollen, aber dann gibt es den Gegenargument, dass dies genutzt werden könnte, um Rückerstattungen komplett zu umgehen. "Der Entwickler meint, Steam sollte die Rechte der Verbraucher weiter einschränken und das 2-stündige Spielfenster für Rückerstattungen abschaffen. Als jemand, der aktiv um Rückerstattungen für noch weniger Gameplay oder AAA-Studios betrogen wurde, die ihr Tutorial auffüllen, denke ich, dass Mateo extrem weltfremd und emotional ist, weil sein eigenes Spiel nicht lang genug ist", schrieb ein Steam-Rezensent (der das Spiel tatsächlich nicht zurückerstattet hatte).

"Es gibt einfach nicht genug Inhalt, das Spiel sieht aus wie ein Browser-Spiel und wurde überstürzt/in kurzer Zeit gemacht (der Entwickler gibt das selbst zu). Und doch hat der Entwickler die Frechheit, über Rückerstattungen bei X zu jammern, wenn er versucht, dir ein Browserspiel zu verkaufen", heißt es in der Top-Rezension auf Steam zum Zeitpunkt des Schreibens.

Es ist klar, dass die Kommentare von Zoroarts nicht viel zur Zufriedenheit der Steam-Nutzerschaft beigetragen haben, aber meinst du, Valve sollte seine Rückerstattungspolitik anpassen, um solche Situationen zu vermeiden?