Der in Großbritannien ansässige Indie-Publisher The CoLab kündigte an, negativen Trends in der Gaming-Branche entgegenzuwirken

Ein brandneuer Indie-Publisher mit Sitz in Großbritannien wurde gerade gegründet. Dieses Unternehmen, das unter dem Namen The CoLab bekannt ist, besteht aus Branchenveteranen und möchte Positivität predigen und einigen der negativen Trends entgegenwirken, die wir bisher in der Videospielwelt sehen.

Unter der Leitung von Gründer und CEO Darren Newnham (ehemals Disney Interactive und eSports-Team Fnatic ), Produktionsleiter Mark Faulker (von Jagex, Bossa Games und T-Mobile ) und Kreativdirektor John Lewis (Codemasters und Criterion ) zielt The CoLab darauf ab, Qualität vor Quantität zu stellen, Und vor diesem Hintergrund wurden die ersten drei vertretenen Spiele des Unternehmens bekannt gegeben.

In Zukunft können wir davon ausgehen, dass The CoLab Campfire (Name nicht endgültig), DeadWire und Counter Clash veröffentlichen wird. Dies wird nur eine Handvoll dessen sein, was das Unternehmen repräsentiert, da uns auch gesagt wurde, dass The CoLab weitere Titel für den Rest des Jahres 2025 und sogar 2026 geplant hat.

In Bezug auf die Einführung von The CoLab erklärte Newnham: "Es ist Zeit für einen Aufstand! Wir stehen für Kooperation und Kollaboration in einer Branche, die sie dringend braucht. Jüngste Trends, wie z. B. Massenentlassungen, die durch "Greedflation" ausgelöst werden, haben die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels unterstrichen. Publisher stellen oft den Shareholder-Value über die Bedürfnisse der Spieler, was zu einem Kreislauf unfertiger Spiele führt, die zu überhöhten Preisen veröffentlicht werden, während Entwickler mit Herausforderungen wie Stornierungen, unbezahlter Arbeit und sogar dem Verlust von geistigem Eigentum konfrontiert sind.

"Das Ziel des CoLabs ist es, mit einer Gegenrevolution in der Vision einen Wandel herbeizuführen. Wir bringen innovative Spieleentwickler zusammen, teilen Ressourcen und befähigen Entwickler, in einem hart umkämpften Markt erfolgreich zu sein. Unser Ziel ist es, jeden Entwickler, der sich The CoLab anschließt, zu einem integralen Bestandteil unseres Kollektivs zu machen und ein unterstützendes Umfeld zu fördern, das langfristige Beziehungen und lohnende Renditen fördert."

Auf der Website von The CoLab erfährst du mehr über den Publisher und den Rest seiner Debüt-Mitarbeiter.