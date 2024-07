Der ikonische goldene Bikini von Prinzessin Leia wurde für 136.000 Pfund versteigert

HQ

Kürzlich berichteten wir über die Nachricht, dass im August eine weitere Reihe aufregender Hollywood-Erinnerungsstücke versteigert werden sollte. Nun, vor dieser großen Blowout-Auktion wurde eine kleinere Auktion von Heritage Auctions abgeschlossen, bei der ein paar Star Wars Goodies abgeladen wurden, einschließlich des ikonischen goldenen Bikinis, der von Carrie Fishers Princess Leia während Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi getragen wurde.

Der Bikini wurde am Ende für rund 136.000 Pfund verkauft, und obwohl das ein atemberaubender Preis ist, ist es auch ein Tropfen auf den heißen Stein für den Preis, für den sich ein sehr, sehr seltenes Modell eines Y-Wing-Schiffes letztendlich entschied. Heritage stellt fest, dass dieses Modell eine von zwei Filmminiaturen ist und dass es noch nie zuvor das Licht der Welt erblickt hat, was seinen Preis monumental in die Höhe zu treiben schien, bis zu dem Punkt, an dem es schließlich für rund 1,2 Millionen Pfund verkauft wurde.

Die Frage wird sein, ob etwaige Bieterkämpfe den Preis einer der kommenden Auktionen in die Höhe treiben werden, um mit dieser bemerkenswerten Y-Wing-Figur konkurrieren zu können.

