Der Hund von Superman erhöht die Suche nach Rettungshunden um satte 513 %

HQ

Obwohl wir Krypto schon früher gesehen haben, sowohl in Filmen als auch in Fernsehsendungen, hat er in keinem derSuperman großen Filme eine prominente Rolle gespielt. Das änderte sich mit dem neuen Superman , das vor einer Woche Premiere feierte.

Regisseur (und DC-Filmboss) James Gunn hat keinen Hehl daraus gemacht, dass seine Version von Krypto auf seinem eigenen Rettungshund Ozu basiert, und er hat das Hündchen als pures Chaos beschrieben. Anscheinend ist das bei den Zuschauern gut angekommen, denn jetzt verrät Gunn mit Woofz als Quelle, dass die Google-Suchanfragen nach "Adoptiere einen Hund in meiner Nähe" nach der Premiere um satte +513% gestiegen sind.

Auch wenn nicht alle Rettungshunde in einem guten Zuhause landen, bedeutet dies hoffentlich, dass viele dies tun werden und dass eine große Anzahl guter Boi dank des vierbeinigen Freundes von Superman ein besseres Leben haben wird