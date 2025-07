Der humanoide Roboterkünstler Ai-Da stellt die Frage, was Kunst ist.

HQ

In letzter Zeit, mit dem zunehmenden Aufstieg der künstlichen Intelligenz, sehen wir ein gewisses Maß an Gegenreaktion, insbesondere im kreativen Bereich, da die Arbeit talentierter Menschen von KI-generierten Alternativen überschwemmt wird, und oft sehen wir sogar, dass Kreative ihren Job verlieren, damit Ressourcen für KI-Initiativen eingesetzt werden können. So wie es aussieht, ist es eine Einbahnstraße, in der viele mit der Integration von KI in den kreativen Bereich unzufrieden sind, aber Ai-Da versucht, die Perspektive aller in Frage zu stellen.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Ai-Da ist ein humanoider Roboterkünstler, der malt, modelliert, zeichnet, entwirft, performt und schreibt. Es ist eine facettenreiche Maschine, die alle Arten von Arbeiten geschaffen hat, die ehrlich gesagt Ihre Wahrnehmung dessen, was Kunst ausmacht, verwirren würden. Und das ist der Punkt.

Auf der Website, die dem Roboter gewidmet ist, heißt es: "Die Rolle und Definition von Kunst ändert sich im Laufe der Zeit. Ai-Das Werk ist Kunst, weil es die enorme Integration von Technologie in die heutige Gesellschaft widerspiegelt."

Weiter heißt es: "Ai-Da ist eine Maschine mit einer Verschmelzung von elektronischen/KI/menschlichen Eingaben, und ihr Kunstwerk ist eine Zusammenarbeit zwischen Maschine und Mensch - sie hilft uns, über unsere eigenen Welten nachzudenken, die zunehmend mit Technologie verwoben sind. Ai-Da schafft Kunst, weil Kunst nicht mehr allein durch das Erfordernis menschlichen Handelns eingeschränkt werden muss."

Zu den Arbeiten, die der Roboter geschaffen hat, gehören ein Porträt der verstorbenen Königin Elizabeth, eine Yoko Ono gewidmete Performance, eine Skulptur einer Wespe und vieles mehr. Schauen Sie sich hier das Portfolio von Ai-Da an.