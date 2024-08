Der Hulk Hogan-Film mit Chris Hemsworth wurde abgesetzt

HQ

Wenn du jemanden, der etwas älter ist, nach dem ersten Wrestler fragst, der dir in den Sinn kommt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Antwort Hulk Hogan sein wird. Die alte Wrestling-Ikone war maßgeblich daran beteiligt, die WWF (wie WWE damals hieß) in den 80er Jahren zu einem weltweiten Phänomen zu machen, und auch heute noch ist er relevant, obwohl er seit über zehn Jahren nicht mehr gekämpft hat.

Wie wir bereits berichtet haben, ist ein Film von ihm in Arbeit, in dem Chris Hemsworth (Thor) die Legende in seiner Blütezeit spielt. Doch nun wurde bekannt gegeben, dass der Film abgesetzt wurde. Der Regisseur des Films, Todd Phillips, bestätigt dies ComicBook.com gegenüber selbst, indem er sagt:

"Ich liebe, was wir versucht haben, aber das wird für mich nicht zusammenkommen."

Uns wird kein Grund genannt, aber man kann stark vermuten, dass Hogans jüngster Amoklauf, bei dem er die Herkunft und Rasse der Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris verspottet und in Frage gestellt hat und sagte, dass er ihr gerne eine Wrestling-Prügel verpassen würde ("Do you want me to drop the leg on Kamala... Do you want me to body slam Kamala Harris?") trug dazu bei, dass Phillips das Interesse an dem Projekt verlor.

Todd Phillips wird Joker: Folie à Deux in weniger als zwei Monaten veröffentlichen, aber was er anstelle des Hogan-Films machen wird, bleibt abzuwarten.