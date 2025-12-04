Der Horror beginnt gerade erst in Ready or Not 2: Here I Come

Kürzlich konnten wir einige frühe Einblicke und Bilder der lang erwarteten Ready or Not Fortsetzung namens Ready or Not 2: Here I Come sehen, und heute können wir darauf mit dem offiziellen Trailer aufbauen.

Der Film, der im April 2026 in die Kinos startet, wird tatsächlich fast direkt nach dem Originalfilm ansetzen, sodass Samara Weavings Grace keine Chance hat, sich auszuruhen, bevor sie erneut in ernsthafte Schwierigkeiten gerät. Im Grunde, wenn wir es uns kurz fassen, besteht die Handlung darin, dass ihre Flucht und der Kampf um ihr Leben im ersten Film eigentlich nur das erste Level des verdrehten Spiels waren, das gespielt wird, und nun ist sie auf der zweiten Ebene angekommen, wo noch mehr Gefahren und Bedrohungen auf sie warten – etwas, das ihre Schwester, gespielt von Kathryn Newton, in die Länge zieht und beeinflusst.

Die vollständige Zusammenfassung erklärt: "Kurz nachdem sie einen umfassenden Angriff der Familie Le Domas überlebt hat, entdeckt Grace (Samara Weaving), dass sie die nächste Stufe des albtraumhaften Spiels erreicht hat – und diesmal mit ihrer entfremdeten Schwester Faith (Kathryn Newton) an ihrer Seite. Grace hat eine Chance zu überleben, ihre Schwester am Leben zu erhalten und den Hohen Sitz des Rates zu beanspruchen, der die Welt kontrolliert. Vier rivalisierende Familien jagen sie für den Thron, und wer gewinnt, regiert alles."

Sehen Sie sich unten den Trailer an, der im April zweifellos eine fesselnde Horror-Fortsetzung sein wird.