Der höllische Hulk sieht, was passiert, wenn Bruce Banner von dem "großen Kerl" getrennt wird

The Incredible Hulk ist bereits ein Monster, dem würde niemand widersprechen, aber er ist auch ein zurückhaltenderes Monster dank des Einflusses von Dr. Bruce Banner, seiner menschlichen und einfühlsamen Seite. Die große Frage ist, was mit dem Hulk passieren würde, wenn Banner nicht anwesend wäre und wenn diese menschliche Seite durch etwas viel, viel Schlimmeres ersetzt würde...

Das ist genau das Thema, das die kommende The Infernal Hulk Comicserie erzählen wird. Es ist Teil des neuen Age of Monsters und untersucht, wie sich das Hulk verändert, nachdem das Böse Eldest Banner aus dem Hulk reißt und den Körper des Hulk als seinen eigenen beansprucht.

In der vollständigen Beschreibung des Comics heißt es weiter: "Das Böse, das als Eldest bekannt ist, hat Bruce Banner und den Hulk buchstäblich auseinandergerissen und den Körper des Hulk als ihren eigenen genommen. Dieser neue, unaufhaltsame Infernal Hulk ist zehnmal so groß wie das Monster, das alle immer befürchtet haben, dass Hulk es sein würde. Ihr teuflischer Plan ist es, die Welt in uralte Schrecken zu stürzen, indem sie unsere Helden in albtraumhafte Bestien verwandeln! In der Zwischenzeit wird der unbezwingbare Bruce Banner, obwohl machtlos, vor nichts zurückschrecken, um ihre bösen Pläne zu vereiteln!"

Geschrieben von Phillip Kennedy Johnson mit Illustrationen von Nic Klein, wird The Infernal Hulk bereits am 26. November in den Handel kommen. Auf die Frage, was wir von diesem Lauf erwarten können, sagt Johnson: "Es gibt Monster, die viel schlimmer und mächtiger sind als alles, was wir bisher gesehen haben, größer und stärker als Hulk, mit Ursprüngen, die bis zu den Fundamenten der Erde zurückreichen. Es ist an der Zeit, diese Geschichte auf die nächste Stufe zu heben, und kein Winkel des Marvel-Universums wird vor dem Ende unberührt bleiben."

