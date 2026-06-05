Der Hof-Eindringling versuchte, ein Selfie mit Victor Wembanyama zu machen, wurde aber lebenslang von NBA-Arenen ausgeschlossen

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Ein begeisterter Fan sprang auf den Platz des Frost Bank Centers in San Antonio, der Heimat der San Antonio Spurs, und versuchte, ein Selfie mit dem französischen Spieler Victor Wembanyama zu machen. Die Sicherheitskräfte fingen den Mann, der lebenslänglich vom Betreten einer NBA-Arena ausgeschlossen wurde, zusammen mit einer weiteren Person.

Wembanyama sagte, das habe ihn überrascht, da er noch nie in so einer Situation war. Der 22-Jährige ist zum Star des Teams geworden und wurde zum NBA-Defensivspieler des Jahres gewählt. Aber NBA-Kommissar Adam Silver beschrieb das, was der Fan tat, als "dumm".

"Ich denke, die andere Seite der globalen Aufmerksamkeit ist, dass jemand erkennt, dass es eine riesige Plattform gibt, um dumme Dinge zu tun. Die Folgen sind dramatisch, wenn du das tust."

Die San Antonio Spurs spielen heute Abend erneut (2:30 Uhr MESZ am Samstag Europazeit), um das Finale auszugleichen, nachdem sie das erste Spiel zu Hause gegen die New York Knicks verloren haben. Nächste Woche finden die Spiele 3 und 4 im Madison Square Garden in New York statt, und Donald Trump wird voraussichtlich teilnehmen, was zu erhöhter Sicherheit führen wird.