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Cristiano Ronaldo war nur Sekunden davon entfernt, einen neuen Meistertitel zu gewinnen, seinen ersten Meistertitel in Saudi-Arabien seit seinem Beitritt 2023... doch ein historischer Fumble von Torwart Bento verhinderte dies. Das geschah während des Al-Nassr-gegen-Al-Hilal-Spiels am Dienstag, dem Jeddah-Derby: Wenn Al-Nassr gewann, würden sie den Meistertitel erringen. Ein Sieg für Al-Hilal hätte jedoch das Blatt gewendet und das Team (mit Ronaldos ehemaligem Teamkollegen Karim Benzema) in die Spitzenposition für den Meistertitel gebracht.

Mohamed Simakan traf in der 37. Minute für Al-Nassr und brachte sie in Führung. Und als Spieler und Fans eifrig auf den Schlusspfiff warteten, entglitt der letzte Ball des Spiels, fünfzehn Sekunden vor Spielende, in der 97. Minute, den brasilianischen Torwart aus den Fingern und ging ins Tor, sodass das Spiel 1:1 endete.

Das 1:1-Ergebnis passt Al-Nassr immer noch deutlich besser als Al-Hilal: Sie haben 83 Punkte mit einem verbleibenden Spiel, gegen Damac am 21. Mai, und können die Liga mit maximal 86 Punkten beenden, nachdem sie in der Saison nur 2 Unentschieden und 4 Niederlagen kassiert haben. Al-Hilal hat mit noch zwei verbleibenden Spieltagen 78 Punkte, sodass die maximalen Punkte 84 Punkte in den Spielen gegen Neom am 16. Mai und Al Fayha am 21. Mai sind.

Al-Hilal ist gezwungen, beide Matches zu gewinnen und zu hoffen, dass Al-Nassr ihr letztes Match nicht gewinnt. Ein Unentschieden würde Al-Nassr jedoch nicht passen, denn wenn sie mit denselben Punkten (84) abschließen, würde der Titel an Al-Hilal gehen (die Al-Nassr im Januar 2026 mit 3:1 besiegten), da das direkte Duell der erste Tiebreaker in der Saudi Pro League ist...

Al-Nassr gewann den Meistertitel zuletzt 2019, während Al Hilal die Liga 2024 gewann. Wer wird Ihrer Meinung nach 2026 gewinnen?