Der Hexer kommt zu Lost Ark

The Witcher ist im Moment ein ziemlich heißes Franchise. CD Projekt Red hat nicht nur damit begonnen, die Details zur kommenden Spielesaga zu veröffentlichen, sondern die Netflix-Serie ist aufgrund des Ausscheidens von Henry Cavill in den Schlagzeilen. Aber jetzt, um dies zu ergänzen, können Lost Ark-Spieler an dem Spaß teilnehmen, da The Witcher im Rahmen einer neuen Zusammenarbeit zum Titel kommen wird.

Uns wird nicht gesagt, was jetzt in der Zusammenarbeit sein wird, aber uns wird gesagt, dass es Anfang 2023 beginnen wird und dass Geralt von Rivia zum MMO kommen könnte.

"Über welche neuen Abenteuer wird Geralt in Arkesia stolpern? Finden Sie heraus, wann The Witcher Anfang 2023 in @playlostark ankommt".

Wenn die Zusammenarbeit beginnt, was würdest du gerne von Geralt in Lost Ark sehen?