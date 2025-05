Der Hersteller von Luxusfahrzeugen Brabus enthüllt Pläne für eine ganze maßgeschneiderte Insel

HQ

Brabus ist ein Ingenieurbüro, das in einer Vielzahl von Bereichen tätig ist. Supersportwagen, Sportboote und -yachten, Wohnmobile, was auch immer. Als nächstes steht für das Unternehmen etwas ganz anderes an, denn es macht sich auf den Weg nach Abu Dhabi, um eine ganze Insel zu entwerfen...

Die Idee, die als Brabus Island bekannt ist, besteht darin, einen Luxus-Inselkomplex zu liefern, der aus "maßgeschneiderter Architektur" gebaut wurde, um Wohnungen zu liefern, die "für eine neue Art von Eigentümer gemacht sind - für diejenigen, die ein Leben ohne Kompromisse führen".

Die Insel wird sich in Al Seef District befinden, auf Al Raha Beach in Abu Dhabi, wo sie etwa wenige Minuten vom Stadtzentrum, einem internationalen Flughafen und sogar nur eine Stunde von Dubai entfernt sein wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass die "Architektur zeitgenössische, minimalistische architektonische Silhouetten mit dem markanten, progressiven Markencharakter von Brabus verschmilzt und eine mutige Ergänzung der Skyline von Abu Dhabi und ein unbestreitbares visuelles Statement darstellt".

Jedes Zuhause auf Brabus Island wird mit einem modernen Interieur personalisiert, das entweder in Black and Bold, White Bliss oder Gray Haven erhältlich ist. Sie werden jeweils so gestaltet, dass sie auch die Supersportwagen von Brabus und die individuelle Persönlichkeit des Besitzers widerspiegeln, was Brabus mit den Worten bekräftigt, dass dies "ein kompromissloser Ansatz für Luxus ist, der vor allem eines liefern soll: den BRABUS 1-Second-Wow".

