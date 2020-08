Der Herr der Schildkröten brilliert nächsten Monat in Dragon Ball FighterZ

Bandai Namco startet mit einer schönen Nachricht in die neue Woche, denn die Kampfsportlegende Muten-Roshi, einigen älteren Zuschauern von Dragon Ball besser sicher bekannt als „Herr der Schildkröten", wird kommenden Monat als DLC-Kämpfer in Dragon Ball FighterZ debütieren. Ark System Works hat das in einem Video bestätigt und direkt ein paar vielversprechende Kampffertigkeiten des Martial-Arts-Experten demonstriert. Ein genaues Datum gibt es für Meister Roshi leider noch nicht, doch er wird Käufern des FighterZ-Passes #3 (der kostet 30 Euro) zwei Tage früher zur Verfügung stehen. Der Einzelpreis für diesen Zusatzinhalt dürfte 5 Euro entsprechen.