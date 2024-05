Der "Herr der Ringe"- und "Titanic"-Star Bernard Hill ist im Alter von 79 Jahren verstorben

Der Schauspieler Bernard Hill, der vor allem für seine Rollen in "Herr der Ringe" und "Titanic" bekannt ist, ist im Alter von 79 Jahren verstorben. Sein Agent teilte der BBC mit, dass er am frühen Sonntagmorgen gestorben sei, aber derzeit wurde noch keine Todesursache bekannt gegeben.

Hills Schauspielkarriere erstreckte sich über mehr als fünf Jahrzehnte, wobei sein neuestes Projekt The Responder - eine britische Polizeidramaserie - posthum veröffentlicht wurde. Zu seinen Schauspielauftritten gehören König Théoden in der Herr der Ringe-Trilogie, Captain Edward Smith in Titanic und Luther Plunkitt, der Gefängnisdirektor von San Quentin, in Clint Eastwoods Film True Crime.

Unsere Gedanken sind bei der Hinterbliebenen des verstorbenen Schauspielers.