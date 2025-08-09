Der Herr der Ringe-Star über KI: "Die Menschheit steht vor dem Aussterben"

HQ

Wir alle haben einige Ängste und Sorgen darüber, wie sich künstliche Intelligenz in unser tägliches Leben einschleicht, manche mehr als andere. Jonathan Rhys-Davies zum Beispiel, der dafür bekannt ist, Gilmi in The Lord of the Rings zu spielen, ist sehr besorgt über die Zukunft der KI, was er bei einem Auftritt bei FanX 's Tampa Bay Comic Convention sehr deutlich machte.

Während einer Podiumsdiskussion stellte Rhys-Davies laut Collider fest, dass KI eine Bedrohung für die Menschen darstellt, insbesondere für Akteure, die keine Zukunft haben.

Ausführlich erklärte er: "Es gibt keine Zukunft für Schauspieler. Ich kenne mich ein wenig mit Wissenschaft aus. Ich arbeite manchmal für den Mars und bin Teil der Astronomischen Gesellschaft. Wir erschaffen eine neue Spezies, eine Spezies, die ein nahezu unendliches Wachstumspotenzial hat. Es gab heute einen hochrangigen KI-Mann, der sagte, dass die menschliche Rasse vom Aussterben bedroht ist. Und er hatte Recht – aus meiner Sicht.

"Einer weigerte sich, sich selbst auszuschalten. Ein anderer drohte, seine Schöpfer zu erpressen. Und ein dritter versuchte, ein Unterprogramm zu schreiben, um sich selbst neu zu starten. Es gibt mehrere Dämonen, die erschaffen werden, während wir sprechen."

Rhys-Davies merkte weiter an, dass eines der Kernprobleme der KI darin bestehe, dass wir in der gleichen ökologischen Nische leben, in der es für die Menschheit fatal und katastrophal sein könnte, wenn wir die Kontrolle über die Elektrizität verlieren. In der düsteren Erklärung erklärt er, dass es keine wirkliche Hoffnung gibt, KI zu kontrollieren, und dass "es nicht funktionieren wird", wenn wir versuchen, mit der Technologie zu koexistieren.