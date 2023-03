Der Herr der Ringe kommt in die britischen Kinos

HQ

The Lord of the Rings kommt in Form eines Musicals auf die britischen Bühnen.

Produziert von West Berkshires Watermill Theatre, verspricht es ein immersives Erlebnis in einer Open-Air-Umgebung mit dem Fluss Lambourn als Kulisse.

Die Show hat Musik von A.R. Rahman (Bombay Dreams, Slumdog Millionaire) und Christopher Nightingale (Matilda the Musical) und wird an Bilbo Beutlin' einundelfzigstem Geburtstag eröffnet.

Die offizielle Beschreibung lautet: "Als die Hobbits den einundsiebzigsten Geburtstag von Bilbo Beutlin feiern, schenkt er seinem Neffen Frodo sein Erbe - einschließlich seines wertvollsten Besitzes - einen Goldring.

"Er ahnt nicht, dass sein Vermächtnis Frodo vor eine immense und unmögliche Aufgabe stellen wird; eine gefährliche Reise durch die dunkelsten Reiche von Mordor, um das Dark Lord's Streben nach totaler Herrschaft zu vereiteln.

"Tauchen Sie aus dem Theater in die Gärten der Wassermühle ein, tauchen Sie ein in die magische Landschaft von Tolkien und begleiten Sie ein Ensemble und großformatige Puppen auf einer epischen Reise, die die Kraft der Freundschaft und des gemeinsamen Guten feiert, um das unvorstellbare Böse zu besiegen."

Paul Hart, der künstlerische Leiter von Watermill Theatre's, fügte hinzu: "Wir werden dem Publikum eine sehr viszerale Erfahrung bieten, indem es zu Bilbo Beutlins' 'elf ersterster' [111.] Geburtstag 'auf unserem Rasen' in The Shire ankommt.

Tickets für das Musical The Lord of the Rings gehen am 15. März für Watermill-Unterstützer, am 21. März für E-Mail-Abonnenten und am 22. März für den allgemeinen Verkauf in den Verkauf.