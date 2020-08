Der Herr der Ringe: Gollum schlägt sich im Teaser-Trailer bis nach Mordor durch

Wir wissen bislang nur sehr wenig über Der Herr der Ringe: Gollum, das kommende Action-Stealth-Spiel, das bei Daedalic Entertainment in Hamburg entwickelt wird. Das Fachwissen des deutschen Teams bezieht sich auf narrative Abenteuer, deshalb erwarten Fans entscheidungsorientiertes Gameplay und eine starke Geschichte.

Nachdem wir (Korrektur: die Gamestar) Anfang des Jahres ein paar Screenshots aus dem Spiel teilen durfte, ist es nun Zeit, dass wir (Korrektur: IGN) einen ersten Teaser-Trailer sehen. Daedalic veröffentlichte einen Filmschnipsel, in dem sich Gollum den Schicksalsberg in Mordor ansieht. Saurons Auge ist ebenfalls in der Ferne zu sehen und vermuten, dass es in wenigen Tagen auf der Gamescom 2020 einen vollständigen Trailer zu sehen geben wird.

Lead Designer Martin Wilkes und Hauptdarsteller Tilman Schanen sprachen mit IGN über Der Herr der Ringe: Gollum und verglichen das Gameplay mit seinen vertikalen Landschaften mit Prince of Persia. Sie bestätigten, dass der korrupte Hobbit selbst nicht kämpfen kann, aber dass er auf seinem Weg einige Verbündete finden wird, die ihm helfen. Nächstes Jahr wird das Game auf PC, Playstation 5 und Xbox Series X erscheinen.