Der Herr der Ringe: Gollum für PC, PS5 und Xbox Series X bestätigt

Als Daedalic Entertainment im März letzten Jahres Der Herr der Ringe: Gollum ankündigte, nannten sie den PC und "relevante Konsolen" als Plattformen, auf denen das Spiel 2021 erscheinen soll. Da die initiale Enthüllung so früh in der Entwicklung geschah, gab es damals kaum berichtenswerte Details. 2020 sieht das mittlerweile etwas anders aus, deshalb hat das Studio in einigen Punkten Klarheit geschaffen.

Zuerst einmal können die Hamburger bestätigen, dass Der Herr der Ringe: Gollum auf PC, Playstation 5 und Xbox Series X veröffentlicht wird. Das wissen wir, weil das Edge-Magazin den Titel als Coverstory gewählt hat - sie haben sich ausgiebig mit dem deutschen Entwickler unterhalten und eine Reihe von Details veröffentlicht.

Die Entwickler haben erneut darauf verwiesen, inhaltlich in erster Linie den Büchern zu folgen und die Filme größtenteils außer Acht zu lassen. Auf diese Weise soll es dem Team hoffentlich gelingen, ihre eigenen Interpretationen der Charaktere zu erstellen. Daedalic hebt zum Beispiel hervor, dass die Größe von Gollum in den Büchern nur selten erwähnt wird, dementsprechend könnten wir vielleicht mit einer Erscheinung rechnen, die nicht der Version von Andy Serkis entspricht. Die Änderungen sollen auch auf der Persönlichkeitsebene von Gollum greifen, da man mit dem nonchalanten Gnom aus den Filmen sicherlich nicht allzu viel Zeit verbringen möchte.

Selbiges greift wohl auch bei der Nazgûl-Bande. Der Senior Producer Kai Fiebig sagte Edge, dass die gefürchtete Truppe in ihrem Spiel nicht so cool sein werde, wie in den Filmen. Trotzdem hoffe er darauf, dass die neue Interpretation populär wird.

Hinsichtlich des Gameplays haben wir erfahren, dass die Spieler mehrere Gebiete in Mittelerde besuchen werden. In sämtlichen Umgebungen wird das Schleichen im Mittelpunkt stehen. Da Gollum in dieser Fantasy-Welt ziemlich allein ist und mit einer gespaltenen Persönlichkeit kämpft, werden wir wohl vor allem mit uns selbst beschäftigt sein. Daedalic meint, dass sich diese Dualität in den Entscheidungen des Spiels widerspiegeln werde, doch sie gingen darauf nicht genauer ein. Spieler sollen es nicht leicht haben, zwischen Sméagol und Gollum zu wählen, doch die von uns getroffenen Entscheidungen, werden den Charakter in seiner Gesamtheit prägen.