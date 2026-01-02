Der Herr der Ringe: Die zwei Türme ist der größte Film des Jahres!

Wer hätte gedacht, dass The Lord of the Rings: The Two Towers nach 23 Jahren offiziell wieder der größte Film des Jahres ist. Nachdem der Rekord bereits 2002 bei seiner ursprünglichen Premiere gesichert wurde, als er mit fast einer Milliarde Dollar als Top-Einnahmequelle des Jahres galt, ist die Neuveröffentlichung des Films unter tosenden Fanfare angekommen und führt die Charts des Jahres mit großem Abstand an!

Zugegeben, wir sprechen hier von den Charts 2026, die derzeit zwei Teilnehmer enthalten. Der erste Platz geht an die Neuauflage von The Two Towers im Jahr 2026 mit satte 8.378 Dollar, gefolgt von nur We Bury the Dead, das bisher laut Box Office Mojo beeindruckende 73 Dollar erzielt hat.

Dieses Diagramm umfasst nur Filme, die in diesem Kalenderjahr tatsächlich Premiere hatten, also weniger als zwei volle Tage, weshalb Avatar: Fire and Ash Ticketverkäufe in Höhe von zig Millionen Dollar zum Beispiel nicht zählen. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass The Two Towers den Rekord lange halten wird, da wir derzeit von Tausenden von Dollar für die beiden enthaltenen Filme sprechen, da am Wochenende sicher etwas Premiere feiern und genug Ticketverkäufe sichern wird, um die Krone zu stehlen.

Wirst du wieder ins Kino zurückkehren, um The Two Towers zu sehen?