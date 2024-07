Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht startet nächsten Monat in einer actiongeladenen zweiten Staffel

HQ

Wir wussten schon eine Weile, dass The Lord of the Rings: The Rings of Power Ende August für seine zweite Staffel zurückkehren würde, und wir haben uns Anfang des Jahres sogar einen ersten Blick auf diese Folgeepisoden geworfen. Aber jetzt, da wir nur noch einen Monat von der Veröffentlichung auf Prime Video entfernt sind, ist ein langer und vollständiger Trailer erschienen, der uns einen Vorgeschmack auf einen sehr actiongeladenen zweiten Auftritt gibt.

Der Trailer teaserte nicht nur viele große Kampfszenen an, sondern bot auch kurze Einblicke in verschiedene ikonische Charaktere und Monster, darunter eine sehr junge Spinne Shelob, eine Armee von Barrow-wights, einen Seewurm, Ents und den Hill-Troll Damrod (der auf Mike Ehrmantraut basiert).

Ihr könnt euch den fantastischen Trailer unten ansehen, bevor The Lord of the Rings: The Rings of Power am 29. August zurückkehrt.