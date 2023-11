HQ

Das Warten auf den Steam Autumn Sale hat bald ein Ende! Am 21. November können Nutzer "Zehntausende von vergünstigten Spielen" nutzen.

Um die Spannung zu steigern, hat Steam den folgenden Teaser veröffentlicht, der einen kleinen Einblick in einige der Spiele bietet, die reduziert werden. Einige der hier erwähnten Spiele sind Starfield, Valheim, Marvel's Spider-Man: Miles Morales und The Last of Us Part 1.

Der Steam Autumn Sale endet am 28. November um 18 Uhr GMT / 19 Uhr MEZ.