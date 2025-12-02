Der Helldivers-Film wird von Fast and Furious 9s Justin Lin inszeniert

HQ

PlayStation Productions scheint es eilig zu haben, ihre Film- und TV-Pläne vor den Feiertagen fertigzustellen. Es sind nur wenige Stunden vergangen, seit wir erfahren haben, dass Frederick E.O. Toye die ersten beiden Episoden der God of War-Reihe inszenieren wird, und nun ist es Zeit für ein Update zu einem ziemlich frischen Projekt.

Der Hollywood Reporter kündigt an, dass Justin Lin (Fast and Furious 9, einige Folgen von True Detective and Community) den Helldivers-Film inszenieren wird, von dem wir Anfang des Jahres gehört haben. Uns wird auch gesagt, dass Gary Dauberman (It, The Nun und Until Dawn) das Drehbuch geschrieben hat.

Eine weitere interessante Anmerkung ist, dass Personen, mit denen THR gesprochen hat, behaupten, Lin "will die Menschlichkeit in den Figuren finden und zeitgenössische Themen in die Geschichte einweben, während sie eine Welt und Mythologie aufbaut". Die Menschlichkeit in den Charakteren dieser verrückten Spiele zu finden... Ist das das, was du von einem Helldivers-Film willst?