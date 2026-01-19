Der Hauptsitz des GTA VI-Entwicklers Rockstar North schloss nach einem Verdacht auf Vorfall

HQ

Die Lage ist in Rockstar North in Edinburgh angeheizt, wo heute früher eine Explosion das Firmengebäude erschütterte. Das Hauptquartier wurde abgesperrt, und The Mirror berichtet, dass es sich möglicherweise um eine "Explosion in einem Heizungsraum" handelte, obwohl nichts offiziell bestätigt wurde.

Hoffentlich, und höchstwahrscheinlich, handelt es sich nicht um eine Straftat, und wir drücken die Daumen, dass niemand verletzt wurde und die Arbeit am meisterwarteten Spiel der Welt (vielleicht überhaupt?) fortgesetzt werden kann. Wir sprechen natürlich von Grand Theft Auto VI, das im November erscheinen soll, und wir wollen keine weiteren Verzögerungen.