Der Hauptdarsteller von The Office Australia: "Ricky Gervais hat eine weibliche Hauptrolle genehmigt... Nur für den Fall, dass jemand wütend ist."

Obwohl The Office Australia ein eigenständiges Projekt ist, wie The Office US, basiert es stark auf der ursprünglichen britischen Version und ist von ihr inspiriert - und sogar von der amerikanischen Adaption, die davor kam. Während es also ähnliche Charaktere und Archetypen gibt, die in dieser neuen Version vorgestellt werden, sind die tatsächlichen Individuen sehr unterschiedlich.

Eines der größten Gesprächsthemen in der Serie ist, dass Felicity Ward die Büroleiterin übernimmt und fungiert, eine Rolle, die von The Office -Schöpfer Ricky Gervais (auch bekannt als der zeitlose David Brent) und dann Steve Carrell (Michael Scott) in der US-Version danach gespielt wurde. Mit dieser Serie mit einer weiblichen Hauptrolle hat Ward über die Rolle gesprochen und darüber, wie ein The Office -Veteran ihr bereits seinen Segen gegeben hat.

BeiPrime Video Presents: Trailblazers einer Veranstaltung in London Anfang dieser Woche (danke, Variety) erklärte Ward: "Ricky Gervais hat eine weibliche Hauptrolle genehmigt, er ist sehr aufgeregt über eine weibliche Hauptrolle - nur für den Fall, dass jemand wütend ist."

Ward sprach auch ein wenig darüber, wie sie sich darauf vorbereitet hat, die Rolle der Büroleiterin Hannah Howard zu übernehmen, und fügte hinzu: "Ich habe mich nicht vorbereitet, weil ich das Drehbuch gelesen habe und dachte: 'Oh mein Gott, das ist jeder nervige Teil meiner Persönlichkeit.' Ich habe mich mein ganzes Leben lang darauf vorbereitet."

The Office Australia wird ab dem 18. Oktober am Prime Video für diejenigen in Großbritannien und Down Under debütieren.