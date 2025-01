Der Hauptdarsteller der Tekken-Serie hat der Community einen kleinen Herzinfarkt verpasst

HQ

Obwohl er im ersten Tekken-Spiel (das ursprünglich 1994 in japanischen Spielhallen veröffentlicht wurde) keine herausragende Rolle spielte, war Katsuhiro Harada von Anfang an an der Serie beteiligt.

Ab Tekken 3 war er Regisseur und hatte andere leitende Positionen inne, wodurch er zum offensichtlichen Gesicht der Serie und in gewissem Maße auch von Bandai Namco wurde. Aber... Über Nacht schien es, als hätte sich der 54-Jährige für etwas anderes entschieden und suchte über LinkedIn nach einem neuen Job.

Nachdem er der gesamten Tekken-Community einen kollektiven Herzinfarkt beschert hatte, tauchte Harada kurz darauf auf dem Höhepunkt der Spekulationen auf X auf und schrieb: "Oh, mach dir darüber keine Sorgen". Es stellte sich heraus, dass es so einfach war, dass Harada "mehr Leute kennenlernen und meinen Horizont in der Zukunft erweitern" wollte, und anscheinend kann er mehr Menschen erreichen, indem er sich selbst zum Bewerber macht.

Da haben wir es also, Harada wird wahrscheinlich der Kopf von Tekken bleiben. Die Serie feierte kürzlich ihr 30-jähriges Jubiläum und wir hatten die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen, und Sie können unser Interview hier lesen.