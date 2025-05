Der Hauptautor von Clair Obscur: Expedition 33 wurde auf Reddit gefunden

HQ

Es ist kein Geheimnis, dass Clair Obscur: Expedition 33 ein kleiner Überraschungshit ist, wenn es darum geht, was normalerweise in der Spieleindustrie zum Erfolg führt. Ein Spiel mit einem so starken Produktionsniveau, das mit nur 30 Leuten gemacht wurde, kommt nicht oft zustande, und seit dem großen Erfolg des RPGs wurden viele Fragen darüber gestellt, wie es dazu kam.

Guillaume Broche, Game Director bei Sandfall Interactive, sprach kürzlich mit der BBC darüber, wie er dieses Crack-Team von rund 30 Entwicklern zusammenstellte, von denen einige noch nie zuvor an einem Spiel gearbeitet hatten, wie die Komponistin Lorien Testard, die auf Soundcloud gefunden wurde.

Broche sagte, dass er sich während der COVID-Pandemie bei der Arbeit langweilte, aber anfing, für sein Leidenschaftsprojekt zu rekrutieren, und viele seiner Kollegen in Online-Foren wie Reddit fand. Jennifer Svedberg-Yen, die leitende Autorin des Spiels, reagierte zunächst auf einen Beitrag, in dem nach Synchronsprechern gefragt wurde.

"Ich dachte mir: 'Das habe ich noch nie gemacht, das klingt irgendwie cool', also schickte ich ihm ein Vorsprechen", sagte sie. Sie wurde in einer frühen Phase des Spiels für eine Hauptrolle gecastet, wechselte aber schließlich auf die Autorenseite der Entwicklung.

Wie auch immer das Team entstanden ist, es ist klar, dass sie eine Leidenschaft für die Spieleentwicklung teilten und die Branche mit ihrem Debüttitel in Aufruhr versetzt haben.

Clair Obscur: Expedition 33 ist jetzt für PC, PS5 und Xbox Series X/S erhältlich.