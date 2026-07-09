Der Hans Capon-Schauspieler aus Kingdom Come: Deliverance wollte fast mit der Schauspielerei aufhören, bevor Warhorse ihn für die Fortsetzung anrief.

HQ

Kingdom Come: Deliverance und seine Fortsetzung wären einfach nicht dasselbe ohne die Darstellungen von Tom McColl und Luke Dale, zwei englischen Schauspielern, die sich völlig in die Rollen von Männern im böhmischen Böhmen des 15. Jahrhunderts vertiefen. Da beide Kingdom Come: Deliverance-Spiele Millionen verkauft haben, könnte man meinen, die Schauspieler schwimmen in Chancen. Aber nach dem ersten Spiel wollte Luke Dale, der Schauspieler von Hans Capon, fast ganz aufhören.

"Nachdem ich dem Ganzen gute vier Jahre gegeben hatte, sagte ich zu meinem Agenten: "Schau, ich werde mir ein Jahr Pause machen, um darüber nachzudenken. Es funktioniert einfach nicht. Ich muss etwas anderes finden, um Geld zu verdienen. Wenn ich das kann und es flexibel ist, werde ich zur Schauspielerei zurückkehren. Es wird nirgendwohin verschwinden'", sagte Dale in einem Interview mit Firezide Chat.

"Ich habe einen Vertriebsjob bekommen, und währenddessen dachte ich: 'Ich mag den Marketing-Aspekt des Vertriebs ziemlich gern.' Ich mochte es, kleine Videos zu drehen. Ich mochte es nicht wirklich, am Handy zu verkaufen, aber die Idee des Marketings gefiel mir... Dann habe ich eine andere Firma gefunden, in der ich Videos aufgenommen habe und im Grunde Event-Videograf für dieses große Eventunternehmen wurde."

Dale erklärte weiter, dass er ein Jahr lang als Videograf gearbeitet habe und dann in den Lockdown gegangen sei. An diesem Punkt rief Warhorse ihn an, um über eine Rückkehr für Kingdom Come: Deliverance II zu sprechen, woraufhin er das Gefühl hatte, dass die Sterne standen, um der Schauspielerei eine weitere Chance zu geben. Dale hat jedoch nicht festgestellt, dass ihn der Erfolg des Spiels wieder groß zur Schauspielerei zurückgeführt hat. Da er die Arbeit als Filmemacher und Schauspieler ausbalanciert, hat er festgestellt, dass die Möglichkeiten für Letzteres versiegt sind, und er sagt: "Die Branche insgesamt hat sich nie wirklich darum gekümmert."

Glücklicherweise hat Dale seine Nische beim Streaming gefunden, das seiner Meinung nach "unglaublich gut" funktioniert. Anstatt sich auf Schauspielarbeit zu verlassen, ist er jetzt auf seine Streams als Einkommen angewiesen, ist aber glücklich damit.