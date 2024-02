Der Halo-Roman Halo: Epitaph ist jetzt erschienen

HQ

Es war in Halo 4 aus dem Jahr 2012, als wir den Forerunner Promethean Didact zum ersten Mal trafen, und seitdem haben wir ihn nur noch im Halo Comic Halo: Escalation gesehen. Aber jetzt ist es Zeit für seine Rückkehr, denn ein neuer Halo Roman wurde veröffentlicht, nämlich Halo: Epitaph.

Hier ist Didact der Hauptprotagonist der Geschichte, die von Kelly Gay geschrieben wurde, die im Halo -Universum keine Unbekannte ist. Sie hat zuvor (neben vielen anderen Dingen) sowohl Halo: Smoke and Shadow als auch Halo: Renegades geschrieben. Hier ist die offizielle Synopsis des neuen Buches:

"Seiner Rüstung, Macht und Erinnerung beraubt, wurde der Forerunner-Krieger, der als Didact bekannt ist, nach seiner zerstörerischen Konfrontation mit dem Master Chief aus der physischen Welt gerissen und taumelnd in die mysteriösen Tiefen eines scheinbar endlosen Wüstenödlands geschickt. Diese einst mächtige und furchteinflößende Gestalt ist nur noch ein Schatten seiner selbst – hager, gebrochen, ausgetrocknet und allein. Aber dieses Ödland ist nicht so karg, wie es scheint. Ein blaues Licht glänzt von einem dünnen Turm in der Ferne...

So beginnt die große Reise des Didakts – das endgültige Schicksal einer der rätselhaftesten und wichtigsten Figuren der Galaxis."

Als nette Geste wird das Hörbuch tatsächlich vom Synchronsprecher des Didact, KeithHalo 4 Szarabajka, gelesen, um maximale Authentizität zu gewährleisten. Halo: Epitaph ist jetzt als Taschenbuch, E-Book und Hörbuch erhältlich.