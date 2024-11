Der Guardian verlässt Twitter/X

HQ

Nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk und der anschließenden Umbenennung in X, die Alles-App, suchten viele Nutzer nach einer Alternative. Es gab Bluesky, Mastodon, Threads, aber für eine Weile hielten viele Leute an Twitter/X fest, da die Mehrheit der Nutzer einfach keine Lust hatte, woanders ein neues Konto zu erstellen.

Das könnte sich bald ändern. Nach der US-Wahl ist klar, dass Musk zwar behauptet, dass ihm die Meinungsfreiheit in erster Linie am Herzen liegt, aber es ist eine bestimmte Art von Rede und Rhetorik, die er auf der Plattform fördert. Für viele Menschen ist es an einem Bruchpunkt angelangt, auch für große Publikationen wie The Guardian.

"Wir sind der Meinung, dass die Vorteile von X jetzt durch die negativen Aspekte aufgewogen werden und dass die Ressourcen besser genutzt werden könnten, um unseren Journalismus anderswo zu fördern", heißt es in einem Beitrag von The Guardian. "Das ist etwas, was wir schon seit einiger Zeit in Betracht ziehen, angesichts der oft beunruhigenden Inhalte, die auf der Plattform beworben oder gefunden werden, einschließlich rechtsextremer Verschwörungstheorien und Rassismus."

Während Sie vielleicht den perfekten Algorithmus auf Twitter kultiviert haben, hat Musks neue Website das alles weggespült und Sie gezwungen, das eigene Posting des Milliardärs zu sehen, Feeds mit KI-Kunst gefüllt und obendrein jede Menge Rassismus und Verschwörungstheorien enthalten. Dann, unter dem Schlamm, findet man manchmal immer noch das Twitter von früher.

