Der GTA VI-Publisher Take-Two wird nach dem jüngsten finanziellen Schub Übernahmen verfolgen

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Take-Two Interactive, der Publisher der 2K-Sportspielreihe sowie von Franchises wie Borderlands, Civilization und Grand Theft Auto, hat im letzten Geschäftsjahr einen deutlichen Geschäftsboom erlebt. Wie der aktuelle Bericht des Unternehmens zeigt, hat Take-Two über 750 Millionen Dollar mehr als erwartet eingenommen und plant, diesen Cashflow für einige große Umzüge zu nutzen.

Wie in einem Brief an die Aktionäre von CEO Strauss Zelnick (über Insider Gaming) erklärt wird, werden die nächsten 12 Monate für Take-Two voraussichtlich historisch sein – und das nicht nur wegen der erwarteten Einnahmen aus dem Start von Grand Theft Auto VI. "Gestützt auf unsere flexible Bilanz und den erwarteten operativen Cashflow von mehr als einer Milliarde US-Dollar in diesem Geschäftsjahr sind wir in der Lage, das kreative und kommerzielle Potenzial unserer Franchises zu realisieren, akkretive M&A-Möglichkeiten zu verfolgen und in Technologien zu investieren, die größere kreative Fähigkeiten und operative Effizienz in unserer gesamten Organisation freisetzen. Wir sind äußerst optimistisch, dass diese Bemühungen weiterhin Erfolg und langfristigen Aktionärswert fördern werden", schreibt Zelnick.

Falls Sie es nicht wissen: M&A bedeutet Fusionen und Übernahmen, was im Grunde darauf hindeutet, dass Take-Two nach dieser neuen Geldmenge eine kleine Einkaufstour starten könnte. Wir haben gesehen, dass große Studio-Buyouts für Xbox und PlayStation nicht gut liefen, und Take-Two hat vielleicht nicht das Geld, um ein riesiges AAA-Studio zu kaufen. Aber andere, kleinere Fusionen könnten geplant sein, um dem Verlag Zugang zu mehr Talenten zu verschaffen. In den kommenden Monaten und Jahren will Take-Two zumindest wachsen – etwas, das heutzutage für die Branche eine Seltenheit erscheint.