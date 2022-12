Der Gründer von Platinum Games hat keine Probleme damit, dass Elon Musk Twitter kauft

HQ

Elon Musks Übernahme von Twitter war eine komplizierte Angelegenheit, und das Drama hörte nicht auf, als der südafrikanische Milliardär den Deal im Oktober endlich abschloss. Seitdem gab es viele Debatten - sowohl auf als auch außerhalb der Plattform - darüber, ob Musks Kauf Twitter zu einem besseren Ort macht oder nicht.

Die Debatte war manchmal sehr hitzig, aber für viele Menschen scheint es keine große Rolle zu spielen, wer letztendlich für die Social-Media-Site verantwortlich ist. Zumindest ist das der Fall für den Gründer von Platinum Games, Hideki Kamiya, der auf die Frage von IGN, ob er sich Sorgen über Musks Kauf von Twitter mache, folgendes zu sagen hatte:

"Im Moment keine. Mein Eindruck ist, dass jemand, der eine klare Vorstellung davon hat, was er mit Twitter machen will, jetzt das Unternehmen besitzt. Ich habe gehört, dass er auch eine Person der Tat ist."

Eine der umstrittensten Änderungen, seit Musk bei Twitter übernommen hat, war eine Änderung der Art und Weise, wie ein Benutzer verifiziert wird. Dieser Prozess erfordert jetzt eine monatliche Gebühr von 8 US-Dollar, aber Kamiya, der oft sehr aktiv und offen auf der Plattform ist, scheint nicht allzu beeindruckt zu sein.

"Ich denke, es ist interessanter, wenn ich überhaupt kein Häkchen habe. Auch wenn es bedeutet, dass viele gefälschte Konten auftauchen, die vorgeben, ich zu sein", sagt ein lachender Kamiya zu IGN. "Ich habe nicht vor, jemals einen zu bekommen, ob Sie dafür bezahlen müssen oder nicht. Ich stelle mir Twitter wie eine Kneipe oder Bar vor, in der man sagt, was man sagen will, und alle auf Augenhöhe sind. Ich sehe oft Kritik, dass ich nicht auf Twitter sein sollte oder dass mir mein Account weggenommen werden muss, aber bitte, bring das alles direkt zu Elon Musk!"

Während seiner langen Karriere war Hideki Kamiya Game Director bei Spielen wie Resident Evil 2, Devil May Cry, Ōkami und Bayonetta.