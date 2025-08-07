Der Gründer von Media Molecule, David Smith, verlässt den Entwickler, um sich auf "persönliche kreative Projekte" zu konzentrieren

HQ

Media Molecule ist eines der bekanntesten und beliebtesten Entwicklerstudios Großbritanniens und das Unternehmen hat sich zu einer Bastion für Kreativität entwickelt und zeigt, wie nutzergenerierte Inhalte aussehen können, wenn sie richtig gemacht werden. Beispiele dafür sind das allseits beliebte Little Big Planet und das neuere Dreams.

Warum erzählen wir Ihnen das? Es wurde enthüllt, dass einer der Gründer von Media Molecule das Studio verlässt, um stattdessen "persönliche kreative Projekte" zu verfolgen und zu verfolgen. Bei dieser Person handelt es sich um David Smith, der die längste Zeit als Gameplay Director des Studios bekannt war.

Über seinen Abschied von Media Molecule hat Smith ein Statement geteilt, in dem er erklärt: "Ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass von allen Spielen, die wir gemacht haben und machen, der Geist der Kreativität und Fröhlichkeit sie alle erfüllt. Das war eine unbedauerliche Verwendung dieser Jahre."

Dies ist ein besonders interessanter Moment für Media Molecule, da Smiths Weggang bedeutet, dass nun alle Hauptgründer das Studio verlassen haben. Alex Evans verließ das Team im Jahr 2020, gefolgt von Mark Healey und Kareem Ettouney im Jahr 2023 und nun Smith im Jahr 2025.

Auf die Frage, was als nächstes für Smith ansteht, fügt er hinzu: "Ich verspüre ein wachsendes Verlangen, wirklich wilde Ideen zu erforschen und Dinge nach meinen persönlichen Launen zu machen. Obwohl ich die kreative Dynamik der Arbeit bei Mm immer noch sehr genieße, gibt es einfach nicht genug Stunden am Tag, um bei Mm und an meinen persönlichen Projekten zu arbeiten, ohne das Streben nach diesem mythischen Wesen namens "Work-Life-Balance" ganz aufzugeben."