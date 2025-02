Der Gründer von Hazelight verspricht 10.000 US-Dollar, wenn Sie sich langweilen von Split Fiction

HQ

Es gibt nur wenige Menschen in der Gaming-Welt, die das gleiche felsenfeste Vertrauen in ihre Produkte haben wie der Gründer von Hazelight, Josef Fares. So sehr, dass er vor der Premiere von It Takes Two jedem 1000 Dollar versprach, der es nicht lustig fand.

Und sicher, es war ein verdammt unterhaltsamer Titel, bei dem wir uns nur schwer vorstellen können, dass die Leute ihn nicht mögen, aber Geschmack ist eine unbeständige Sache, also muss jemand Geld verdienen wollen? In einem MinnMax-Interview mit Fares wird er genau nach dieser Sache gefragt, worauf er antwortet:

"Ja, wir hatten ein paar Follow-ups, aber ich glaube nicht, dass sie es ernst gemeint haben", bevor er fortfuhr: "Es ist wie bei Trollen, denke ich."

Das wiederum führte zu der Frage, ob er von Split Fiction genauso überzeugt ist und ob er bereit ist, das gleiche Versprechen dafür abzugeben, was bedeutet, dass jeder, der sich mit dem Spiel langweilt, eine riesige Menge Geld bekommt. Und Fares hatte kein Problem damit, und mit einem Lächeln im Gesicht antwortete er im Nu:

"Sagen wir 10.000 Dollar."

Kurz gesagt, wenn Sie es schaffen, sich mit Split Fiction zu langweilen, können Sie diesen Sommer einen wirklich luxuriösen Urlaub machen - vorausgesetzt natürlich, Sie werden von Fares nicht als Troll abgetan.

Wir spielen Split Fiction hier in der Redaktion auf Hochtouren, aber wir können Ihnen noch nicht sagen, ob wir diese 10.000 $ schon beanspruchen können, aber der 4. März ist das Datum für unsere Rezension. Verpassen Sie es nicht.