Der Gründer von Arkane könnte daran interessiert sein, das Studio von Xbox abzunehmen

HQ

Raphael Colantonio, Gründer von Arkane und ehemaliger Leiter des Studios, könnte versuchen, das Studio von Xbox abzunehmen. Gestern hat Xbox die Ankündigung gemacht, auf die wir alle gewartet haben, wobei viele Studios sich vom Plattformbesitzer getrennt haben. Arkane stand nicht auf dieser Liste, aber es wird angenommen, dass es Gespräche gibt, um das Studio in naher Zukunft zu veräußern.

Wie GamesRadar bemerkte, gab Colantonio unter einem Beitrag von Xbox-CEO Asha Sharma über den bevorstehenden "Reset" eine freche Antwort und fragte: "Wie viel" für Arkane. "Bezüglich Arkane... Wie viel? Ich frage für einen Freund", sagte er.

Auch wenn das ein Witz von Colantonio ist, hat es die Aufmerksamkeit vieler Fans erregt. Unter seiner Antwort sagen viele Leute, sie würden Colantonio unterstützen, wenn er Arkane kaufen wolle, einige bieten ihm sogar an, ihm Geld per Venmo zu schicken. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass ein paar Dollar Colantonio einen entscheidenden Unterschied machen werden, um ihn zum Kauf von Arkane zu bewegen, aber wenn die Reaktion eines klar gemacht hat, dann, dass die Fans von Arkanes Zukunft mit Xbox nicht begeistert sind.

Wir haben bereits die Schließung des Prey- und Redfall-Studios Arkane Austin unter Xbox gesehen, und Arkane Lyon ebenfalls gehen zu sehen, hätte sich wie ein weiterer schwerer Schlag angefühlt. Das Studio arbeitet derzeit an Marvel's Blade, aber seit seiner ersten Enthüllung bei den Game Awards 2024 haben wir so gut wie nichts vom Spiel gesehen.