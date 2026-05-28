Der Grund, warum der Ballon d'Or 2026 in London statt in Paris stattfinden wird

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Der Ballon d'Or-Preis feiert 2026 sein 70-jähriges Bestehen, und die Veranstalter France Football haben die ungewöhnliche Idee gewählt, die prestigeträchtige Gala nach London zu bringen, statt an ihrem üblichen Standort in Paris. Es findet am 26. Oktober ebenfalls in Zusammenarbeit mit der UEFA an einem noch nicht näher bekanntgegebenen Veranstaltungsort statt.

"Mit seiner 70. Ausgabe in der Hauptstadt Englands und des Vereinigten Königreichs setzt der Ballon d'Or seine Expansion fort und stärkt seinen Status als weltweit renommierte Marke weiter", sagte die UEFA, doch dafür gibt es einen spezifischeren Grund: die Hommage an den englischen Großen Stanley Matthews, den ersten Preisträger vor sieben Jahrzehnten.

Matthews, genannt "der Magier", spielte bis zu seinem 40. Lebensjahr weiter, verbrachte den Großteil seiner Karriere bei Blackpool, wo er 1953 den FA Cup gewann, spielte aber auch in Stoke City und Toronto City, während er zwischen 1934 und 1965 Nationalmannschaften für England spielte und an den Weltmeisterschaften 1950 und 1954 teilnahm. Er starb im Jahr 2000 im Alter von 85 Jahren.