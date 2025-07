Der größte Xbox-Sale des Jahres ist in vollem Gange

HQ

Traditionell gibt es zu jeder Jahreszeit immer große Sale, und die Sommeraktionen sind oft eine gute Gelegenheit, in einer sonst eher trockenen Jahreszeit tolle Schnäppchen zu machen, wenn es um Neuerscheinungen geht. Erst neulich haben wir Ihnen gesagt, dass Sony seinen Verkauf durchführt, und jetzt hat Microsoft seinen Xbox Ultimate Game Sale 2025 gestartet - und es gibt eine große Auswahl.

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir zwölf tolle Angebote für hervorragende Spiele in einer Vielzahl von Genres ausgewählt, die Sie diesen Sommer garantiert unterhalten werden.

• Alan Wake 2 - 60% Rabatt (£19,99 / €23,99)

• Castlevania: Symphony of the Night - 67% Rabatt (£2,22 / €3,13)

• Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - 30% Rabatt (£17,49 / €20,99)

• Death Stranding Director's Cut - 60% Rabatt (£13,99 / €15,99)

• Elden Ring - 40% Rabatt (£29,99 / €35,99)

• Final Fantasy XVI - 30% Rabatt (£34,99 / €41,99)

• Grim Fandango Remastered - 60% Rabatt (£1,99 / €2,99)

• Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition - 75% Rabatt (£18,74 / €21,24)

• Like a Dragon: Infinite Wealth - 60% Rabatt (£23,99 / €27,99)

• Red Dead Redemption 2 - 75% Rabatt (£14,99 / €14,99)

• Resident Evil 4 Gold Edition - 40% Rabatt (£23,99 / €29,99)

• Sonic Frontiers - 70% Rabatt (£14,99 / €17,99)

Wie immer, wenn ihr ein besonders gutes Angebot findet, wären wir dankbar, wenn ihr euren Gamereactor-Kollegen im Kommentarbereich unten helfen würdet und dabei ein gutes Karma aufbaut (und mehr Leuten hilft, eure Lieblingstitel zu finden). Der Verkauf läuft bis zum 31. Juli.